Andrea Valdiri no aceptó visita de influencers que llegaron a su casa

Por medio de las redes sociales se viralizó hace poco la historia de dos jóvenes que viajaron desde Santander hasta Barranquilla en la búsqueda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma para pedirles que fueran los padrinos de su boda.

Por medio de la plataforma de TikTok la pareja, vestida de ‘Los Picapiedra’, contaron que el viaje fue toda una travesía pues les tocó subirse en un momento a un camión para poder llegar a su destino.

Junto a un video en el que se ven a un costado de una carretera, el joven llamado ‘El Junior’ en la red social, escribió: "Un solo sueño, una sola meta, lograremos todo porque estamos con Dios. Vamos caminando desde Bucaramanga a Barranquilla".

Luego de varias horas de viaje, los novios lograron llegar hasta la puerta principal de la casa de la creadora de contenidos Andrea Valdiri y Felipe Saruma, sin embargo, contaron que no lograron sus planes pues no tuvieron respuesta de los esposos.

Algunos días después, la bailarina habló sobre el tema de una manera indirecta y dijo en sus redes:. "Yo trato de colaborarles, en mi cabaña es lugar de descanso, no se pongan en riesgo, no hagan cosas por mí, les llega a pasar algo, uno no sabe. Son locuras que hace la gente, no se tomen el trabajo de ir porque van a perder la ida, es mi hogar de descanso, quiero que lo respeten, no hagan locuras".

Por otro lado, recordemos que hace poco Andrea Valdiri paralizó las redes luego de compartir un sensual video bailando con el disfraz elegido para Haloween 2022

Y es que allí se puede ver a la creadora de contenidos bailando de manera erótica dejando ver su silueta a la perfección realizando un juego de luces.

La mujer se maquilló de manera perfecta simulando un ser de otro planeta, tanto es así que recibió cientos de halagos por el arte que pintó en su cuerpo y otros la criticaron.

