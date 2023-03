Andy Rivera envió una fuerte indirecta hacia la nueva relación de Lina Tejeiro y El Mindo

Andy Rivera y Lina Tejeiro han tenido una relación amorosa un poco tóxica debido a todas las polémicas en que los famosos colombianos se vieron involucrados en medio de terminar y volver en repetidas ocasiones durante largos años.

Aunque según indican las parejas ya no se encuentran juntos, parece ser que por parte de Lina no ha corrido mucha suerte en las relaciones amorosas, pues su relación anterior con Juan Duque no terminó en los mejores términos; mientras que a Andy no se le ha conocido otra pareja oficial luego de la actriz, incluso le dedicó varias canciones en el proceso de recuperarla u olvidarla.

Sin embargo, recientemente surgió una nueva polémica respecto a los nuevos lazos amorosos de Lina, esta vez los seguidores habían relacionado algunos datos curiosos, los cuales la relacionaban con otro creador de contenido, pues las fotografías que ambos compartían en Instagram tenían ciertos parecidos que no dejaron pasar.

La actriz también subió unas imágenes de un ramo de rosas con el nombre 'Armando Ortiz'; nombre personal del creador de contenido más conocido como 'El Mindo'. Inmediatamente, recorrió el rumor que al parecer llegó a oídos de su ex pareja.

Publicidad

Seguido a esto, Andy subió una historia a Instagram mientras cantó la frase "yo te llevo flores si de eso se trata", por lo que muchos reaccionaron a que el artista no había superado a Lina después de todo y que además sigue pendiente a ella.

Sin embargo, tiempo después los influenciadores dieron a conocer que todo hacía parte de marketing para un video del humorista, donde hicieron una participación en colaboración las actrices Lina Tejeiro y Cecilia Navia conmemorando sus largos años de amistad, también tuvo un papel la pequeña hija de Cecilia; además se confirmó que el influenciador ya se encontraba en una nueva relación, por lo que se desmintió una nueva relación de Tejeiro.

Publicidad

Te puede interesar: Romeo Santos: concierto en Bogotá y datos curiosos