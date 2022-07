Andy Rivera levanta sospechas de que podría estar arrepentido de haber dejado ir a Lina Tejeiro

Hace unos días viene tomando fuerza el rumor de que la bellísima actriz llanera Lina Tejeiro, estaría dandose una nueva oportunidad en el amor con un cantante y creador de contenido paisa conocido como 'Juan Duque'.

Esto luego de que a través de una reveladora y emotiva entrevista, ella confesara que el capítulo con su exnovio, el cantante de reguetón Andy Rivera ya había quedado cerrado, pues luego de intentarlo varias veces y "remar contra la corriente", entendió que las cosas no siempre salen como uno quiere.

Publicidad

Por lo tanto, las constantes interacciones que la talentosa actriz tiene con el creador de contenido paisa, han empezado a levantar sospechas de que algo entre los dos puede estar surgiendo, pues ellos no sólo se comentan las publicaciones, sino que desde hace un tiempo sus seguidores han notado que los 'likes' van y vienen.

Es por eso que muchos internautas han deducido que una publicación reciente que el cantante pereirano Andy Rivera hizo en su cuenta de Instagram, iba dedicada para Lina. No obstante, cabe aclarar que él en ningún momento dice que sea para una persona en especial.

Se trata de un video en el que el artista le mostró a toda su comunidad de Instagram una canción que según él, "ya no debería salir". Y es que aunque no dice por qué, la letra habla de alguien al que supuestamente él dejó ir.

Publicidad

“Ya no hay dolor, pensé convencido. Pensé que solo era un pretexto para aceptar que ya la había perdido. Si ya me olvidó, yo porque no la olvido. Yo sé que lo que fue, ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido. Solo pensarlo es una ironía, que dejé ir lo que más quería y ahora que está conociendo a alguien ya no me escribe ni un ‘buenos días’"

¿Será que si es para ella?