"Antes tengo pelo": Luisa Fernanda W revela que sufre de alopecia

Luisa Fernanda W es muy activa en sus redes sociales en las que le gusta compartir con sus millones de seguidores algunas fotos y videos dando tips de belleza.

Hace poco la empresaria de maquillaje contó cuál es su rutina de cuidado para el cabello, sin embargo, una de sus seguidoras no dudó en criticarle que tiene poco cabello. Por ese motivo, Luisa Fernanda W decidió aclarar las dudas sobre este tema.

Sin tapujos, la influencer reveló que por genética hace bastante tiempo sufre de alopecia leve, algo que no le quita el sueño y, por el contrario, se realiza algunos tratamientos para llevar el tema con tranquilidad.

"Yo tengo una leve alopecia que es por genética. Mi mamá tiene esta alopecia y yo también. Antes tengo pelo. Súmenle todos los procedimientos que me he hecho, de todo tipo. Me he pintado el pelo de los colores que tú quieras. Me he hecho decoloraciones muy fuertes", dijo la novia del cantante de música popular, Pipe Bueno.

"Yo antes tenía un pelo divino. He intentado cuidármelo en forma, pero me da otra vez el arrebato de volvérmelo a pintar. Para lo que tengo por genético, y lo que he hecho, antes tengo pelo. La ventaja es que me siento cómoda con el pelo corto, recogido. Me siento super bien con el pelo corto", finalizó diciendo Luisa Fernanda W.