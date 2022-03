Anuel AA lanza nueva canción y confirma que no se ha borrado el tatuaje de Karol G

El cantante puertorriqueño Anuel AA de nuevo está en boca de miles de personas y en esta oportunidad no es por algún video o foto con su nueva novia Yailin , sino por la canción que lanzó hace poco en la que nombra a su expareja Karol G y además muchos internautas dicen que varias rimas van dedicadas a ella.

El tema que se viralizó rápidamente se llama 'McGregor' y en una parte él dice: "Ya ni me quieren en los premio' porque la realida' E' que to' el mundo sabe que yo siempre estoy armao' (brr) y yo soy tan hijo de puta que ya yo ni estoy con Karol Y el tatuaje nunca me lo he borrao'".

Muchas personas han cuestionado la actitud del artista del por qué no quitó esa parte de la letra y además opinan que es una falta de respeto con su actual pareja Yailin.

Anuel AA se devuelve a sus raíces del trap con esta nueva canción y, además, le sirve para destacar su pasión por las artes marciales mixtas y su admiración por el luchador de la organización UFC Conor McGregor, según un comunicado divulgado este viernes.

La relación de Anuel AA con la organización estadounidense de artes marciales mixtas UFC es bastante estrecha, ya que, de hecho, su sello discográfico Real Hasta La Muerte apoya ese deporte.

El tema "McGregor" está inspirado en la vida y personalidad de Conor McGregor, por lo que en el video Anuel AA no se queda atrás y con su atuendo de peleador, movimientos, vestimenta y actitud logra personificar muy bien al campeón de la UFC, haciendo una analogía entre la vida del deportista y sus éxitos en el mundo de la música.

El video fue grabado en la República Dominicana y cuenta con la dirección del cineasta Fernando Lugo.