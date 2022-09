Aparece la 'hermana perdida' de Rihanna en Brasil

En los últimos meses la talentosisísma cantante de Barbados, Rihanna, se ha mantenido alejada de sus redes sociales y de los escenarios, pues todo parece indicar que se está dedicando de lleno a vivir la maternidad, pues su hijo, se encuentra en esa etapa donde los bebés son muy dependientes de su madre.

Por lo que en las redes sociales sus seguidores le han manifestado que la extrañan en los conciertos. Sin embargo, parece que 'Riri' como le dicen sus fans de cariño, encontró quien la reemplazara mientras ella se encuentra ausente pero no precisamente en los escenarios, pues para nadie es un secreto que la artista tiene un talento inigualable.

Publicidad

Se trata de una mujer proveniente de Brasil, identificada como Priscila Beatrice, quien en su cotidianidad se dedica a la creación de contenido para redes sociales. Su increíble parecido con la intérprete de canciones como 'Man Down', 'Umbrella' y 'Please don't stop the music!", ha hecho que en las últimas semanas gane mucha popularidad y se haga viral por los diferentes videos que ha compartido en su cuenta de TikTok.

Y es que su similitud con 'RiRi' es tanta, que los internautas no se han resistido ha compartir sus reacciones a través de los comentarios.

"Me la encuentro en la calle y juro que le pido un autógrafo"; "Se parece más a Rihanna que la misma Rihanna", "Rihanna no mientas, sabemos que eres tú" y "Son gemelas separadas al nacer", fueron solo algunos de los comentarios que más sobresalieron en las publicaciones de la doble de Rihanna.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar: