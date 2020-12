Así nació la frase que hizo famosa a Esperanza Gómez

Esperanza Gómez no solo es famosa por el aspecto que tiene su cuerpo y por su trabajo como actriz del cine para adultos. También se ha vuelto tendencia en varias ocasiones gracias a la frase que replica constantemente en los videos que graba.

En el programa de Red+ TV ‘La Tele Letal ’, la colombiana habló de su carrera como actriz y reveló cuándo y dónde nació la expresión “juep#$%, qué rico”.

En medio de la entrevista, Esperanza dijo: “A mí me gusta hablar durante el sexo, no me gusta quedarme callada, me di cuenta de que efectivamente decía ‘juep#$%, qué rico’, pero no lo decía de forma consciente”.

Además, manifestó que no se considera una “actriz profesional”, que más bien disfrutaba de la pornografía.

“La primera vez estaba con mi pareja, a él le encanta la pornografía y es fanático de todos mis videos. Fui a la oficina y me obligó a básicamente sentarme y escuchar una película con volumen y ahí fue donde me di cuenta que yo utilizaba esa expresión”, comentó en la charla.

Mientras tanto, Esperanza Gómez continúa publicando, a través de su Instagram, sugestivas fotografías en las que presume su cuerpo en poca ropa. Además, a través de Twitter publica clips con los que invita a sus fans a entrar a ver sus contenidos eróticos.

Para ella, el cine para adultos es un gran negocio o por lo menos eso hizo saber cuando reveló la cantidad de dinero que gana por cada grabaci´ón.