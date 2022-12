Así respondió esposa de Peter Manjarrés a quienes dicen que es una “MADRASTRA mala”

Tata Becerra y Peter Manjarrés tienen un bello matrimonio y dos pequeñas hijas fruto de esa unión.

Sin embargo, Peter tiene una primera hija llamada Valeria, fruto de su primer matrimonio, que no vive con él y que poco aparece en las redes sociales.

Algunos seguidores del cantante han dicho que Tata Becerra es “una mala madrastra” por no vestir a Valeria igual que a sus hijas y no mostrarla en redes sociales.

La esposa de Peter Manjarrés decidió responder a quienes la critican a través de sus stories de Instagram.

"A Vale la adoramos y es una niña que nunca ha vivido con nosotros y por eso casi no aparece en redes sociales. La gente me dice "las madrastras son malas y tú nunca la tienes en cuenta". A Vale la quiero como mi hijita y vive fuera del país. No quiero que la niña se vea afectada por todo este tema de las redes sociales", dijo Tata Becerra.

Tata Becerra le responde a los que le dicen que es "una mala madrastra". pic.twitter.com/UcWmgu2R3L — Qué tal esto (@CorreDile) August 1, 2019

