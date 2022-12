Así respondió Lina Tejeiro a SEGUIDOR que le dijo que "ya no era la mujer de sus sueños"

Lina Tejeiro presume su cuerpazo en Instagram producto de la disciplina con el ejercicio. Sn embargo, un seguidor la criticó porque, según el, ya no luce tan femenina.

"No hagas tanto ejercicio que ya quedas como un man. Eras la mujer de mis sueños antes, ahora no”, escribió esta persona, pero Lina no se quedó callada.

Publicidad

“Te explico algo con todo respeto: mi intención no es ser la mujer de tus sueños. Realmente no nací para ser lo que tú esperas que yo sea. Yo entreno y me ejercito para ser la mujer de mis sueños. Si no te gusta, realmente me importa poco y nada”, dijo la actriz y remató diciéndole claramente: “Tú no eres el hombre de mis sueños y tampoco espero que lo seas”.

Te puede interesar: "Aunque Lina Tejeiro posó con sexy pijama, la rajaron por su “feo OMBLIGO”

Publicidad