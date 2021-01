Aunque tuvo episodios de asfixia y malestar, La Segura cree que no tiene COVID-19

La Segura aseguró en varias historias que tuvo quebrantos de salud y malestar por cuenta, según ella, de un resfriado y los síntomas comenzaron desde que estaba en Cali.

La influencer asegura que comenzó con malestar "raro" y síntomas de gripa, dolor de amígdalas y tuvo un episodio de asfixia.

"Ayer estaba sumamente enferma y hoy ya me siento mejor porque estuve tomando medicamentos. Yo venía con malestarcito raro desde Cali, no tengo COVID, estoy tan segura, pero pues uno no sabe.El sábado me serené en el balcón y estaba helando. Yo sentí que se me cerró el pecho y tenía que hacer mucho esfuerzo para que me entrara aire, fue horrible". dijo La Segura.

También recalcó que gracias a los remedios caseros y antibióticos se siente mejor, pero aún tiene sensación de "pecho cerrado".

Finalmente, recalcó que está en su casa en Medellín y que está agotada de viajar tanto y que quiere descansar para recuperarse del todo.

Algunos seguidores le recomendaron hacerse la prueba del COVID-19 para descartar, pues hay síntomas que no son de una gripe normal.