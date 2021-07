Bebé en camino: Laura Tobón reveló a sus seguidores que está embarazada

Laura Tobón sorprendió a todos sus seguidores al revelar que está esperando su primer hijo con el empresario Álvaro Rodríguez.

A través de su cuenta de Instagram , la modelo compartió cuatro fotos, una junto a su esposo y una ecografía de su bebé. En una exhibiendo su hermosa pancita y otras más imágenes de su bebito, anunciando que está nada más ni nada menos que embarazada.

Según dijo Tobón, este nuevo angelito llegó como un milagro, pues pensaba que debido a un síndrome de ovario poliquístico no podría ser madre tan pronto.

"Con todo mi amor les comparto esta sorpresa que nos llegó. Después de pensar que este día no iba a llegar fácil (por mi SOP) la vida nos dio un giro con este momento tan especial…. Un bebe viene en camino”, dijo.

De acuerdo a la bellísima presentadora, este bebé llega justo en el momento en el que más lo quería.

“Para serles muy sincera no esperaba quedar en embarazo este año, pero los milagros pasan en los momentos que más los necesitamos, después de ver lo frágil que es la vida viendo como casi mi papá se me va de este mundo. Hoy no puedo estar más agradecida por poder darle vida a mi hij@”, agregó.

Asimismo, manifestó que estar súper contenta con la llegada de este nuevo integrante y promete ser la mejor madre.

“No se imaginan la emoción que tengo de vivir este nuevo capítulo de mi vida y cómo voy a prepararme para ser la mejor mamá que pueda… los que vayan a estar pegaditos a @lavozkidscolombia van a poder ver mi evolución y van a poder vivir este proceso tan lindo y NUEVO conmigo!”, afirmó.

Aunque también dijo estar un poco asustada con esta nueva etapa de su vida.

“No crean que no estoy nerviosa, estoy muerta del susto pero con MUCHA FELICIDAD”, puntualizó.