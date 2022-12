Usuarios denuncian que Instagram oculta y borra las publicaciones de las protestas

Cientos de usuarios de Instagram denunciaron que la red social ha estado ocultando y borrando información sobre contenidos referentes a las protestas por el paro nacional.

De acuerdo con varios protestantes, fueron eliminadas de sus cuentas, historias de 24 horas antes de cumplirse el tiempo. Asimismo, agregaron que al momento de buscar, no aparece mucho referente al tema, por lo que comenzaron a sospechar que la red está censurando sus contenidos.

Publicidad

De igual manera, dicen que "lo hacen adrede porque no quieren que se sepa mucho en el exterior", donde ya conocen acerca del descontento social con la anterior reforma expuesta ante el Congreso de la República y la que están creando.

Aunque aún la red no se ha pronunciado al respecto, son muchas las personas que denuncian que, incluso, no pueden publicar historias en Instagram relacionadas al paro porque la red social no lo permite.

Mi hermana en chile compartió info de las marchas, se las bajaron todas.. pic.twitter.com/tEoQq7rvvK — Malory ♥️👽 (@Malory_69) May 6, 2021

¿A ustedes también les han borrrado historias en Instagram?



¡Que pare la censura!#SOSColombiaDDH #ParoNacional — Mafe Carrascal 💚 (@MafeCarrascal) May 6, 2021

Publicidad

Todos amanecieron con historias borradas en @instagram

?????? — Luchoooo (@yoluchomucho) May 6, 2021

Tengo a varios amigos con sus historias así en Instagram, incluyendo a @LevyRincon mándenme videos a mi que quieran publicar que yo lo pongo en mis redes. pic.twitter.com/ivyuKaiHle — Vanessa Rubio (@Luladita) May 6, 2021

Publicidad

Este Post. Me reportan dos personas que lo subieron anoche que ya no está. No hubo ningún tipo de notificación de parte de Facebook para bajarlos.

Fue subido como historia haciendo rt. pic.twitter.com/LDxmZZs2Zf — Camilo Andrés García (@hyperconectado) May 6, 2021