¡Bien agarradita! Así siempre lleva James a Shannon de Lima a diferentes eventos

Desde que James decidió mostrarse más abiertamente con su actual novia ante los medios, no han salido del radar y por supuesto de los internautas.

Muchos han sido los comentarios sobre su relación sentimental, pero cada que asisten juntos a eventos se les ve muy unidos.

Tanto así que Shannon le ha cogido un gran cariño a Colombia visitando el país frecuentemente.

En los eventos donde han hecho presencia, no faltan las fotos y hay una en especial de hace algunos meses donde se puede evidenciar que él la lleva muy bien agarrada de la mano. Sin embargo, sus seguidores no han aceptado del todo verlo junto a su actual pareja, insisten que ella no es la mujer adecuada para él.

Bien 'agarradita' lleva James Rodríguez a Shannon de Lima pic.twitter.com/QfqskzWmoS — Qué tal esto (@CorreDile) August 4, 2019

Y es que a través de varios comentarios los fanaticos del futbolista le hacen saber lo poco contentos que les pone el verles juntos.

