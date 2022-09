Britney Spears reveló que coqueteó con el príncipe William

Tras la muerte de la reina Isabel II, varios detalles y anécdotas que involucran a la familia real han empezado a ver la luz. En éste caso en especial, los protagonistas son el príncipe William, y la cantante Britney Spears, quien es conocida en la industria musical como la 'princesita del pop'. Resulta que en una entrevista con el presentador y comediante Frank Skinner, la artista reveló que en algún momento estuvo 'enredada' con el nieto mayor de la reina.

Era la época en la que la carrera de Britney se encontraba en un proceso de crecimiento exponencial. Sus éxitos 'Oops I Didn't again' y 'Baby One More Time', sonaban en los canales de música más famosos del mundo, y la mujer figuraba como una de las artistas más importantes y admiradas de la década. William por su parte, disfrutaba de su juventud, y aprovechaba para hacer algunas conquistas pues de acuerdo al testimonio de 'Brit' durante ese tiempo intercambió varios correos electrónicos con el príncipe.

Publicidad

Y aunque varios de los mensajes que se escribió con William tenían un tinte romántico, las cosas entre los dos finalmente no se dieron. Sin embargo, la cantante, quien hoy en día tiene 40 años, al igual que el príncipe William, reveló que en una ocasión que estuvo de gira por Inglaterra, lo invitó a cenar.

Frente a dichas declaraciones a muchos les surgió la curiosidad de saber por qué las cosas entre los dos no se dieron, y qué hubiese opinado la reina si su nieto se hubiese enamorado de una mujer como Britney.

Te puede interesar: