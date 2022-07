Camilo reveló qué le gustaría que su hija Índigo heredara de Ricardo Montaner

El pasado domingo un canal argentino reveló una reciente entrevista que el cantante colombiano Camilo Echeverry les otorgó. Ahí, la pequeña Índigo se hizo notar en medio de la entrevista pues mientras su padre hablaba con Jésica Cirio, la conductora del programa, la pequeña hizo algunos sonidos.

Por tal motivo la mujer se vio en la obligación de hacer una pequeña pausa en la entrevista y preguntarle a Camilo si su hija estaba llorando. A lo que él respondió: “Llorando no, está haciendo como unos ruiditos de amor. Está aprendiendo a hacer ruiditos”.

En ese mismo espacio, la mujer le inquirió al joven cantante cómo estaba viviendo esta nueva etapa de su vida junto a Evaluna y él acotó: "Lo estoy viviendo con mucha curiosidad y ganas de aprender. Confiando en que voy a ser un pedacito de lo buen papá que es mi papá o el de Evaluna. Tengo modelos cerca que han puesto esa vara muy alta. Estoy todos los días con mucha humildad aprendiendo"

Sin embargo, eso no fue lo que más ha llamado la atención de esta entrevista, sino cuando Cirio le preguntó al intérprete de canciones como "pegao","vida de rico" y " por primera vez", qué le gustaría que Índigo le heredara a su abuelo, el cantante de baladas románticas Ricardo Montaner.

A lo que Camilo respondió en broma y entre risas que lo haría muy feliz si su hija hereda "la voz de su abuelo". Sin embargo más adelante señaló que desearía que su hija aprendiera el sentido de familia.

"Creo que sería un atributo precioso. A veces es tan escaso y Ricardo Montaner lo tiene tan claro”, dijo el artista, trayendo a colación una conversación que tuvo con él, en la que le preguntó si a lo largo de su carrera tuvo algo que preferiría haber hecho distinto.

A la pregunta de Camilo, Montaner respondió que le hubiera gustado estar aún más cerca de su familia a lo largo de los años. Así que el colombiano dijo: "Es algo que leo en las biografías de gente que admiro, que lamentaban no haber pasado el tiempo con la gente que amaban. Yo digo: ‘¿Sabes qué? Yo con esa no me voy a equivocar”, puntualizó.