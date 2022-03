Camilo y Evaluna revelaron la primera canción que le enseñarán a su hijo Índigo

Si las cuentas no fallan, en un mes aproximadamente Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se convertirán en padres del bebe, quizá, más esperado del año: Índigo.

Aunque aún no se tiene conocimiento de si será un niño o una niña, pues según lo contó Camilo en la rueda de prensa de la última entrega de los 'Premios Lo Nuestro' , la pareja le ha apostado a que todo lo relacionado con el embarazo fluya naturalmente. Hay algunas cosas que al parecer si han planeado; como por ejemplo, la primera canción que el artista le va a enseñar a su hijo.

Se trata de una canción que Camilo se aprendió cuando estaba aprendiendo inglés, la cual habla de diferentes alimentos como galletas, perros calientes y hamburguesas.

El video lo hizo Evaluna mientras Camilo cocinaba y cantaba la canción en inglés.

"I like bananas, cookies and orange juice. Tomatos, hot dogs and sandwichs, hamburgers, bread and carrots. Yummy, yummy, I like to eat", entonó el intérprete de 'Vida de rico'

Dicho video, ella lo publicó en su cuenta oficial de Instagram y adjunto un mensaje que decía:

"La primera canción que le enseñará @camilo a Índi pa que aprenda a manejar el ingliiis"

El video enterneció a todos los internautas, quienes no quieren perderse ni un solo detalle, de la llegada del nuevo integrante de la 'tribu' de la querida y admirada familia Montaner, quienes siguen grabando escenas de lo que será su próximo reality.

Mientras tanto, Camilo por su parte sigue trabajando en su gira sin parar, pues tal y como lo ha expresado en diversas ocasiones, una vez nazca Índigo, hará un pequeño 'pare' para ayudarle a Evaluna en su cuarentena y disfrutar cada segundo a su bebe recién nacido.