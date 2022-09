Cara Delevigne preocupa a sus seguidores tras ser captada en la calle actuando muy extraño

Podríamos decir que Cara Delevigne es una de las mujeres más hermosas del mundo, y uno de los rostros más conocidos en el mundo del modelaje. La joven de 30 años, ha protagonizado varias portadas de importantes revistas, gracias a su exótica belleza y su sobresaliente trayectoria.

Sin embargo en los últimos días, la mujer ha encabezado los titulares de un sin número de medios de comunicación, pues su comportamiento tiene muy preocupados a sus seguidores.

Publicidad

Resulta que en la web se han filtrado varios videos y fotos en los que para empezar, la apariencia de la modelo es completamente desaliñada, lo cual vale la pena destacar, es poco común en ella, y además en los videos aparece en medias, actuando de una manera muy extraña.

Las reacciones frente al comportamiento de la también actriz, no se han hecho esperar, y se especula que se habría podido generar por el uso excesivo de drogas. No obstante, hasta el momento no se han manifestado para confirmar dicha hipótesis, ni la familia, ni nadie muy cercano a la joven; por lo tanto la teoría sigue siendo un simple rumor.

Sin embargo, un supuesto amigo cercano de la super modelo, habló con el medio de comunicación inglés The sun y dijo: "Estamos increíblemente preocupados. La situación se ha ido gestando desde hace unas semanas, y la familia de Cara está involucrada. Se habla de organizar algún tipo de intervención y asegurarse de que reciba la ayuda que puede necesitar".

Publicidad

Cara Delevigne was seen walking barefoot in Los Angeles.#caradelevigne pic.twitter.com/r4gfPrgv2I — John Lester🇵🇭🧣 ✪ (@DearJohn_29) September 11, 2022

Te puede interesar: