Carla Giraldo de nuevo en el ojo del huracán: Yo soy feminista y soy machista

Carla Giraldo sabe encender las redes sociales , ya sea con una foto bastante atrevida, con sus controversiales apariciones en televisión o como lo fue en este reciente caso, con una respuesta bastante polémica.

En entrevista virtual en YouTube con Diva Rebeca, la actriz habló 'sin pelos en la lengua', cuando le preguntaron "si era feminista", a lo cual ella respondió "Yo soy feminista y soy machista. Yo tengo las dos; yo soy muy machista en muchas cosas (...)", aclaró.

Como complemento, agregó que: "Si eres buena mujer pues también tienes que atender a tu esposo. Esto no quiere decir que le hagas todo y que seas sumisa. Tenemos que ser atentas y amorosas", aseveró Giraldo mostrándose partidaria de ambos bandos.

Esta respuesta sin tapujos por parte de la actriz, generó desconcierto y dividió opiniones, en donde la mayoría, aprovecharon para criticar su opinión y mostrar su desacuerdo frente al popular tema que se abarcó el pasado domingo 24 de octubre.

"Desconocimiento del feminismo total", "No sabe absolutamente nada del machismo. Errada esta mujer", "Ella debe ser de las que cree que el feminismo es la otra parte del machismo". "Por fin le escuchó algo en lo que estoy de acuerdo con ella", "A lo que ella se refiere es a las actitudes de algunas feministas", fueron algunas de las reacciones más populares.

Publicidad

Finalmente, Carla, en la entrevista, enseñó su parte radical cuando dijo que "Me quiero yo. Primero yo. Amo a mis amigas y las defiendo; a mí me encanta que me abran la puerta del carro, hasta la de la nevera", concluyó.