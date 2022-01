Carolina Cruz posó al natural y dejo sorprendidos a sus seguidores

La empresaria Carolina Cruz es una de las mujeres más influenciadoras en las redes sociales y siempre que puede publica mensajes sobre aceptación.

Hace poco la presentadora del programa 'Día a día' hizo una publicación en su cuenta personal de Instagram , en la que cuenta con más de 6 millones de seguidores, una foto que dejó 'boquiabiertos a sus fans'.

La modelo compartió una instantánea en la que solo se ve su rostro y lo mejor es que está al natural. Junto a su imagen ella escribió: "Listo, aquí va…sin @hernanpuentes , sin

@malejocangrejo siempre el trabajo en equipo con amor dará un resultado de otro planeta, eso no significa que no me ame y no me sienta bien y súper feliz con lo que veo en el espejo".

"ya casi 43 y lo mejor es que el alma se siente más llenita y feliz! Eso no lo da la belleza física, lo da la belleza de corazón 🙏🏽🙏🏽😍😍", concluyó Carolina Cruz, quien es una gran influencer en las redes.

Con esta publicación la presentadora contó cuántos años cumpliría este 2022 y confirmó con su belleza que sigue siendo la 'novia de Colombia'.

Sus seguidores no se demoraron en dejarle mensajes y halagarla por su apariencia física: "Divinaaaa siempre", "Esa levedad del ser ", "Que bella eres nenita , bella bella!", "Tu esencia, eso no necesita filtros", "Divinaaaa con o sin filtros y con un corazón giganteeeeeeeeede", "Más linda que maquillada", y muchos más.