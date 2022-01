Carolina Cruz se emociona al escuchar la primera palabra de su hijo Salvador

La empresaria Carolina Cruz es mamá de Matías y Salvador quien está próximo a cumplir su primer año.

En las redes sociales la modelo comparte mucho contenido sobre su bebé a quien los médicos le diagnosticaron tortícolis, lo que hace que su cabecita tenga un tamaño más grande de lo normal.

Los seguidores de la caleña han sido un apoyo muy grande e incluso ella misma ha dicho en las redes que ellos la regañan cuando no publica nada sobre Salvador.

Carolina Cruz está por estas fechas disfrutando con su familia de unas merecidas vacaciones en Miami , lugar en el que vive su hermano, su nuera y su sobrina Gaby cruz.

La presentadora aprovechó hace poco su cuenta personal de Instagram para compartir con mucha emoción que su pequeño hijo dijo su primera palabra, "mamá".

Junto a una foto con Salvador, Carolina Cruz escribió "Hoy Salvador dijo su primera palabra clara: MAMÁ, yo se la había escuchado hace algunas semanas pero pensé que estaba loca, hoy la volvió a decir de la nada, delante de todos. Se imaginan lo que siento???"

Así miso, contó con mucha alegría y orgullo que Salvador "Ya pasa 11 horas derecho, el proceso con Salva ha sido lento pero seguro, sin afán, sin prisa, me he gozado cada cosa y la he celebrado llena de GRATITUD. Feliz Noche".

Su publicación no tardó en volverse viral y sus seguidores muy emocionados con la noticia, le dejaron algunos mensajes de amor a la presentadora "Que emoción y que bendición Amiiii linda", "Ay me muero! Me lo trago mi popocho divino! Mua!", "Eso es felicidad!!!", "La mamá de la paciencia! Eres tú", "Las madres abnegadas por sus hijos siempre son bendecidas ....Admiro la tenacidad con la que enfrentas cada cosa...Dios te bendiga esa hermosa familia🤩🙏", y muchos más.