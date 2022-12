Carolina Gómez mostró con poca ropa los cambios que ha tenido su cuerpo

Desde el año 1993 cuando fue coronada como Señorita Colombia, Carolina Gómez ha ganado un gran reconocimiento recibiendo el amor de sus millones de fans por su forma de ser tan descomplicada y brindar su talento en cada una de las producciones de telenovelas nacionales.

La mujer suele ser también bastante activa por medio de sus redes sociales, en las que comparte fotos y videos personales y laborales, sin embargo, hace poco llamó la atención de sus seguidores al publicar una imagen al natural y con poca ropa frente al espejo, dando a conocer que durante este 2022 sufrió algunos problemas de salud que hicieron que su cuerpo cambiara.

En su posteo Carolina Gómez llevó un parte de tranquilidad informando que no fue nada grave y siempre estuvo bajo observación médica.

En la publicación de Instagram escribió: "Este año tuve varios temas de salud (nada grave y TODO bajo control afortunadamente) que hicieron que mi cuerpo cambiara drásticamente en pocos días. Volver a mi normalidad física ha sido un trabajo más que nada mental y de aceptación al cambio. Hoy considero que ya estoy de vuelta a lo que estaba acostumbrada a ver. NO ES PERFECTO ni mucho menos, pero es mío. Lo acepto y lo quiero como es".

También dijo que una inflamación en su cuerpo no le permitió hacer ejercicio como estaba acostumbrada: "No pude hacer ejercicio de la manera en que lo hago habitualmente, Algo de inflamación también me afectó y lo que decidí hacer fue amar al ser que veía en el espejo".

Para finalizar, la hermosa actriz envió un mensaje de amor propio: "Me hablé bonito, con compasión, me reí en los días difíciles, lloré cuando lo necesité y después de AÑOS de ver el espejo como un reto en mi vida; logré verlo con unos ojos compasivos que solo me llevaron a concluir que el espejo NO es mi enemigo. Mi “enemigo” es mi cabeza cuando la dejo deambular por rumbos tóxicos. Decidí compartir esto hoy porque sé que hay cientos de personas como yo. AMENSE. SON HERMOSXS ✨😊".

