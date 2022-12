Catherine Siachoque se pronuncia sobre extrema delgadez de Miguel Varoni: "Es un desastre"

El famoso actor colombiano Miguel Varoni ha estado en la lupa de los colombianos durante los últimos meses debido a cirugías de rejuvenecimiento y varios cambios físicos que ha tenido.

Uno de los cambios que más llama la atención por parte de miles de seguidores tiene que ver con su delgadez extrema y de la que no se conoce exactamente si es por vanidad o por algún personaje que está preparando para una próxima grabación.

Publicidad

Mucho se ha dicho sobre esta pérdida de peso que se ha hecho bastante evidente en publicaciones que realiza tanto él como su esposa, Catherine Siachoque; y fue precisamente ella quien se pronunció frente al cambio físico del actor.

La actriz fue una de las invitadas a la revista ‘People en español’ en la que habló sin tapujos de la transformación de su pareja y señaló que no le incomoda en lo más mínimo.

Pues la también actriz aseguró que, por el contrario, ama el cambio físico y saludable que ha tenido su esposo, del que confesó que hasta ha logrado despertarle la envidia.

En diálogo con ese medio de comunicación, la actriz abrió su corazón y aseguró que ella es feliz con lo que a Varoni lo hace feliz, en este caso su pérdida de peso.

Publicidad

Además reconoció que para ella la delgadez "es el estado máximo de la vida”, por lo que manifestó estar satisfecha con el nuevo estado de su pareja de quien contó algunas infidencias como que "él hasta suele chicanear su figura cuando estamos juntos".

Dijo que ha sido toda una experiencia en que ha sentido por momentos envidia de su flacura: “Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta y entonces hace caballitos y me quita la ropa y se la pone diciendo '¡ay, me equivoqué!'.

Publicidad

Catherine Siachoque

confesó de manera amena que este cambio

“Es un desastre, porque yo amo la delgadez”.

En medio de la entrevista la actriz fue rotunda en aclarar que Miguel Varoni no está enfermo y que su delgadez nada tiene que ver con algún problema de salud y que por el contrario, el sobrepeso sí le generaba afectaciones.

Por último reveló que le ha gustado tanto el cambio de su pareja que hasta se antojó de contemplar la posibilidad de someterse a algún procedimiento para, tal vez, no verse mayor que Miguel Varoni.