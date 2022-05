¡Cayeron redonditos! Imitador de Bad Bunny paralizó un centro comercial de Cali

En la sultana del Valle del Cauca todos cayeron en la broma de un creador de contenido identificado como Jordan Hurtado, quien le hizo creer a todos que 'el conejo malo' supuestamente se encontraba en la ciudad, exactamente en un reconocido centro comercial ubicado al norte de la ciudad. Las personas presentes en dicho lugar se comieron tanto el cuento, que una de las tiendas estuvo dispuesta a sacar a todas las personas que estaban haciendo compras con tal de que el cantante boricua pudiera estar tranquilo dentro del establecimiento.

Toda la parafernalia generada por la supuesta presencia de Bad Bunny, quedó registrada en un video que horas más tarde el creador de contenido compartió en su cuenta de Instagram, en el que se puede apreciar el momento exacto en el que el imitador del artista boricua arribó en el lugar, usando una pañoleta que le tapaba casi toda la cara, unas gafas y un peinado casi igual al que suele hacerse 'el conejo malo'.

Acompañado por un par de hombres vestidos de negro con chaleco color beige, que portaban radio teléfonos mientras caminaban rodeándolo, el sujeto se traslado por todo el centro comercial, mientras algunas personas lo observaban como queriendo descifrar de quién se trataba; y otras corrían tras él con el fin de conseguir verlo de cerca y pedirle una foto.

Finalmente, el supuesto Bad Bunny salió del lugar, y se fue en una lujosa camioneta dejando a casi todo el mundo creyendo que si se trataba realmente del cantante de 'Yonaguni'. No obstante, vale la pena resaltar que la presencia del artista en Cali no era posible, ya que este 2 de Mayo, Bad Bunny se encontraba en la gala de los MET robándose todas las miradas con su particular atuendo.