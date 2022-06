Desde que se dio a conocer la ruptura amorosa de 12 años de la cantante barranquillera Shakira y el jugador de fútbol Gerard Piqué , las redes sociales se han revolucionado con algunos posteos con supuestos nuevos pretendientes para la artista.

El primer video que se viralizó fue uno en el que aparece el guapo actor Henry Cavill quien quedó deslumbrado con la belleza de la cantante durante una alfombra roja. En ese momento él estaba brindando una entrevista cuando de repente vio a Shakira y para confirmar que se trataba de ella la volvió a mirar.

Esa actitud levantó todo tipo de rumores e internautas aprovecharon para prenderle velitas a sus santos para que esa pareja llegara a algo concreto, sin embargo, al parecer todo quedó ahí.

Henry Cavill no fue el único galán que se fijó en Shakira en los últimos días, pues recordemos que el actor Chris Evans, conocido mundialmente por interpretar al Capitán América, la comenzó a seguir hace poco en su cuenta personal de Instagram, situación que emocionó a sus seguidores.

Debido a esto, durante la alfombra roja de la premier de la cinta Lightyear, donde le presta su voz al personaje principal, una periodista le preguntó: "Shakira te empezó a seguir en las redes sociales y el internet se volvió loco. ¿ya la conoces?", a lo que Evans respondió: "No no, nunca la he conocido, pero soy un gran fan".

Luego la mujer le preguntó si "¿estaría en uno de sus videos moviendo las caderas?", y el actor dijo: "Ay Dios mío, me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso".

De esta forma se confirma que por el momento es solo una amistad de Instagram.