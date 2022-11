Christian Nodal le dedicó a su novia Cazzu una canción que le había dedicado a Belinda

El cantante de música regional mexicana Christian Nodal dejó completamente boquiabiertos a los asistentes de uno de sus conciertos al dedicarle a su pareja actual, la rapera argentina Julieta Cazzucceli, más conocida en la industria musical como 'Cazzu, una canción que muchos aseguran ya se la había dedicado antes a su exnovia Belinda , a quien llamó en muchas ocasiones como el amor de su vida.

Se trata de "Eso y más", la composición del gran maestro Joan Sebastián, la cual Nodal suele interpretar en algunos de sus shows. Ahí, unos minutos antes de empezar a cantarla, Nodal expresó que se arrepentía de haber dedicado antes esa canción, sin embargo iba aprovechar la ocasión para dedicársela a su compañera amorosa actual.

"Me arrepiento de haberla dedicado antes pero esta canción va para Cazzu" dijo el intérprete de "Ya no somos ni seremos" quien posteriormente agregó: "Yo no soy Romeo pero quiero a mi Julieta".

Ante dicha manifestación de amor, el publicó ovacionó a Christian, quien les preguntó si alguna vez habían dedicado esa canción y dijo_

"Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en esta vida".

EL video de dicha escena ronda actualmente en diferentes redes sociales y ha ocasionado todo tipo de comentarios.

"Que poco hombre por favor, se más original por lo menos si con Belinda tuviste momentos lindos por lo menos por respeto a esos momentos deberías ser un caballero", "Él se la puede dedicar a todas las que quiera. Esa canción no es exclusiva para B!", "A Belinda se la dedicaba en cada uno de sus conciertos, que FEO que te dediquen la misma canción que usaba para su ex".

