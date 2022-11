Se identifica como mujer transparalítica; el nuevo género que desata polémica

Una polémica se desató en redes sociales luego de que se viralizara una entrevista a una persona que aseguró que su género es 'transparalítica'; pues pese a que sus piernas le funcionan a la perfección, permanece en silla de ruedas y pasa su día a día como una persona con esta discapacidad.

Se trata de una mujer transexual en Noruega quien ofreció una entrevista en la que con total seguridad dijo sentirse e identificarse como un persona con discapacidad para caminar.

La entrevista fue publicada el 28 de octubre por Good Morning Norway ( God Morgen Norge, GMN ) luego de una charla con Jørund Viktoria Alme, de 53 años, una persona de sexo masculino que decidió comenzar a identificarse como mujer discapacitada.

Alme, es analista de crédito sénior de Handelsbanken en Oslo, y desde 2020 -cuando anunció su radical y extrema decisión de vida-, captó la atención de varios medios noruegos a los que les ha ofrecido varias entrevistas junto a su esposa, Agnes Mjålseth.

Fueron varias las declaraciones de Alme que sorprendieron a los usuarios que observaron la entrevista en todo el mundo, pues en una de sus intervenciones aseguró que siempre había deseado haber nacido mujer y con una parálisis de la cintura para abajo.

Pues pese a que no tiene ningún impedimento, Alme cambió su estilo de vida y se postró en una silla de ruedas que utiliza gran parte del tiempo y para casi todas sus actividades .

Además de su disforia de género, Alme asegura tener un trastorno de integridad corporal (BID), en el que explica que difiere entre cómo funciona su cuerpo y como en realidad lo percibe. “He luchado con esto todos los días durante toda mi vida”, expresó.

El caso de Alme le da la vuelta al mundo en redes sociales en las que miles de personas expresan sus opiniones a favor y en contra de esta distrofia; pues muchos opinan que simplemente hace parte de un "trastorno que ella como persona no puede manejar ya que es como cuando no se sienten del sexo que nacieron y se transforman, o las personas que se amputan porque sienten que alguna parte del cuerpo no les corresponde", dicen algunos de los comentarios.

Otros más ofensivos contra Alme indican que es "una persona enferma pero de la mente", además de otros religiosos que dicen que "es un pecado no aceptarse como es y más aún si rechaza hasta la salud que Dios le dio".