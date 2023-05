Christian Nodal revela que se borrará los tatuajes de la cara por su hija

Hace menos de un mes, Julieta Cazzucceli, más conocida como 'Cazzu', quien es la actual pareja del cantante de musica regional mexicana Christian Nodal, reveló ante cientos de fanáticos que se convertirán en padres. El hecho ocurrió en un concierto de la joven que se estaba llevando en su país natal Argentina.

Desde entonces, ambos que habían procurado mantener su relación de una manera muy discreta, se han convertido en blanco de noticia, pues tanto sus seguidores como los diferentes medios de comunicación querían averiguar todos los detalles relacionados con el bebe que viene en camino.

Es por eso que durante una reciente rueda de prensa que concedió el cantante, mientras se encontraba en Colombia , se dio a conocer que debido a esta nueva etapa de su vida que está experimentando, ha decidido que se borrará los tatuajes que se realizó en la cara, después de su ruptura con la bellísima cantante mexico-española Belinda, con quien en su momento pensó en contraer matrimonio.

Publicidad

“Respecto a los tatuajes, es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan mucho mis tatuajes pero pasa que me gustaría que mi hija me conozca eh… me conozca mi carita y también pasa que fue una etapa mía, muy mía, en ese momento me nació, gracias a Dios pasa que los tatuajes se borran; todo tiene solución menos la muerte”.

Durante dicha reunión, el intérprete de canciones como 'Aquí abajo' y 'Por el resto de tu vida', reveló de manera inconsciente que será padre de una niña. Y además también contó que le apostará al mundo de los negocios, abriendo una establecimiento de tatuajes en Los Ángeles.