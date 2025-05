Mhoni Vidente y la escalofriante predicción sobre el nuevo papa: "Inicio del apocalipsis"

Mhoni Vidente volvió a ser tema de conversación por una de sus famosas predicciones, esta vez relacionada con la elección del nuevo Papa. Y aunque muchos corrieron a decir que la atinó por completo, la realidad es que solo le dio en parte: ni el nombre, ni el país exacto, ni la fecha coincidieron del todo, pero sí logró acercarse lo suficiente para dar de qué hablar.

Todo comenzó con una entrevista que concedió a El Heraldo de México, donde lanzó una advertencia contundente sobre un supuesto cambio trascendental para el mundo. La pitonisa señaló el 7 de mayo como el inicio de lo que llamó “las siete trompetas del apocalipsis” y dijo que ese mismo mes el mundo conocería a un nuevo líder religioso que vendría con grandes transformaciones bajo el brazo.

Según sus palabras, el nuevo sumo pontífice sería alguien de raíces americanas, con una fuerte conexión latina y hasta mencionó que “sería italiano”. Ahí ya empezaba el enredo.

En efecto, la fumata blanca apareció y el nuevo Papa fue elegido: Robert Prevost, ahora conocido como León XIV. Estadounidense de nacimiento, sí, pero con una particularidad que generó debate entre los fieles y los seguidores de las predicciones: el nuevo líder de la Iglesia Católica tiene ciudadanía peruana y vivió durante más de 20 años en Perú. En otras palabras, gringo, pero bien latinoamericano de corazón. Por ese lado, Mhoni no quedó tan mal parada.

En su predicción, la vidente también afirmó que este Papa sería un hombre conciliador, con una misión clara de unir religiones y llevar la paz al mundo. Dijo que su legado duraría siete años o siete meses y que estaría completamente bendecido por la Virgen de Guadalupe.

Incluso lanzó los posibles nombres que tendría el nuevo pontífice: Pedro, Santiago o Pablo. Nada de eso se cumplió. El elegido adoptó el nombre de León XIV, un título con peso histórico, pero que no aparece por ningún lado en la lista de opciones que dio la cubana.

La vidente le habría atinado a algunos detalles

Lo que sí logró captar fue el tono del momento. Según Mhoni, el nuevo papa sería un personaje fuerte, con capacidad de diálogo y consciente de su papel para enfrentar los cambios globales. En eso sí pegó algo, porque León XIV, gracias a su trayectoria en América Latina, ha demostrado estar empapado de la realidad social del continente.

Se ha movido en entornos difíciles, trabajó como misionero, y tiene un dominio del español tan fluido que fue capaz de saludar en ese idioma en su primer discurso.

Otra parte de la predicción que llamó la atención fue cuando Mhoni aseguró que “este padre será bendecido por la Virgen de Guadalupe”. Aunque no hay un hecho confirmado que respalde esa afirmación, sí es sabido que León XIV ha mostrado especial cercanía con el pueblo latinoamericano y su cultura religiosa, lo cual le da un tinte simbólico al comentario de la vidente.

En resumen, Mhoni no la pegó del todo, pero tampoco se fue en blanco. Medio acertó con lo de que sería de América, medio acertó con su perfil conciliador, pero falló con los detalles clave como el nombre, el país exacto y los tiempos. Como suele pasar con muchas de sus predicciones, la cosa quedó en ese limbo donde uno no sabe si creer o no, pero igual no deja de generar conversación.

