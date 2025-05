Sofía Vergara en Blu Radio: “Me encanta gastar, no he conseguido un marido que me mantenga”

En una entrevista con Néstor Morales para Mañanas Blu, la actriz y empresaria barranquilleraSofía Vergara dejó claro que el trabajo y el buen café son dos de sus grandes pasiones.

Con su característico humor, Vergara habló sobre su faceta empresarial, el lanzamiento de ¡Dios Mío Coffee! y lo mucho que disfruta ganar –y gastar– su dinero.

“Me encanta la plata”, confesó entre risas, “soy Gastona, me encanta gastar. Me toca trabajar mucho, es que no he conseguido un marido que me mantenga, nunca. ¿Tú puedes creer eso? Yo soy muy cara, vivo en una mansión en Hollywood”, dijo con tono jocoso, sin perder su picardía costeña.

Cómo nació ¡Dios Mío Coffee!

Durante la conversación telefónica con Mañanas Blu, Vergara habló en detalle sobre ¡Dios Mío Coffee!, la nueva marca que lidera junto a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Se trata de una iniciativa que busca llevar el sabor del mejor café colombiano al mercado de alto poder adquisitivo en Estados Unidos, con un enfoque especial en destacar el trabajo de las mujeres caficultoras del país.

“El nombre lo escogí yo y mi equipo desde el primer momento”, relató. “Siempre me he quejado del café en Estados Unidos. El de los sets de grabación y los aviones es terrible. Yo, que vengo malacostumbrada con el café de Colombia, necesitaba algo mejor”, dijo Vergara al explicar la motivación detrás del proyecto.

¡Dios Mío Coffee! —nombre inspirado en una expresión que usa frecuentemente con su familia— se comercializará en tres presentaciones diferentes, con niveles de tueste variados e incluso cápsulas. El café será exportado desde Colombia ya tostado, con procesos controlados por empresas afiliadas a la Federación.

El empaque también está en proceso de renovación, según contó Vergara, pues aunque el café lleva un año en el mercado, están en constante aprendizaje. “Todo pasa por mis manos. Estoy muy metida en el negocio. Me encanta el café oscuro, sin azúcar, así como me lo tomo todas las mañanas”, dijo.

Además, reveló que su hijo ha sido un gran apoyo en esta etapa. “Le fascina todo lo que tiene que ver con cocina y sabores. Probamos los cafés en casa, hicimos testeos… ha sido un proceso muy personal”, comentó.

Al hablar de su camino empresarial, la barranquillera recordó que nunca planeó ser actriz. “Yo iba a ser dentista”, dijo entre carcajadas. “Lo de presentadora y actriz llegó después, pero siempre me han encantado los negocios. He trabajado 30 años con mi mánager; todo lo que tenemos ha sido por salir a buscar oportunidades que me interesen”, explicó.

El café, que ya puede encontrarse en tiendas Walmart y en el sitio web oficial de la marca, es también una apuesta por aumentar el valor del grano colombiano y visibilizar el trabajo de las mujeres rurales.

