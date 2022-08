Christian Nodal y su novia se dejaron ver de nuevo muy 'acarameladitos' en un concierto

Parece que Christian Nodal y Belinda están poniendo absolutamente todo de su parte para borrarse de su corazón cuanto antes. Pues mientras la bellísima actriz de la serie de Netflix 'Bienvenidos a Edén' se encontraba de vacaciones con varios amigos, entre los que se encontraba el guapísimo actor Jared Leto , a quien 'Beli' le estaba enseñando algunas palabras en español; el intérprete de música regional mexicana se dejó ver con su novia Cazzu en el concierto de despedida de los reguetoneros Wisin y Yandel.

Aunque si bien ni Cazzu, ni Nodal han salido a oficializar su noviazgo, ya decía el 'Divo de américa' Juan Gabriel que 'lo que se ve, no se pregunta'. Y si partimos de eso, todo parece indicar que entre Nodal y la cantante argentina todo marcha bien, pues se dejaron ver de nuevo muy acaramelados en Guatemala , donde arribó la gira de despedida de los también llamados 'Los extraterrestres'.

Publicidad

Ahí Cazzu le bailó de manera sexy a Nodal varias de las canciones que interpretaron los boricuas, mientras que él la abrazaba, le tomaba las manos y en ocasiones le daba besitos en la espalda.

Así quedó registrado en diferentes videos que rondan en las redes sociales , los cuales como era de esperarse han generado toda clase de reacciones, pues mientras unos señalan que se ven muy bien juntos y apoyan su relación, otros indican que Christian no se ve para nada cómodo con su nueva pareja.

"Pobrecito no hay amor, hay pasa tiempo, no veo la pareja ideal","A mi me alegra mucho verlos felices a los dos", "me pregunto cuanto le paga Nodal a Cazzu para mostrarse así? él se ríe porque sabe que lo están filmando pero no se lo ve feliz", "que lindo ver a Nodal feliz, se lo merece", "Jajaja, que falsos se ven" fueron algunos de los comentarios que sobresalieron.

Publicidad