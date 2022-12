Claudia Bahamón posó en bikini y su hijo la regañó por mostrar la cola en redes

Claudia Bahamón, una de las presentadoras más hermosas de Colombia, publicó varias fotografías en las que presumió sus atributos con un diminuto bikini.

Sin embargo, esta vez no fueron sus atributos los que llamaron la atención de la publicación, sino el mensaje que ella puso.

De acuerdo con la huilense, la principal intención fue tomarse fotos con su hijo Samuel, pero al verla posar con la cola afuera, él le pidió que dejara de mostrarla en redes.

A modo de consejo y regaño, el joven le dijo que le gustaba más que mostrara la cara.

Dichas palabras dejaron tan sorprendida a Claudia que no dudó en compartirlas con sus seguidores.

“’Ven Mostri (Samuel) tomémonos una foto’, paso seguido pongo el teléfono modo selfie y al ver la pantalla me dice: ‘noooo mamá pon bien el teléfono, tu no muestras la cola, tu eres cara’. Entonces, me llama la atención su comentario y le pregunto ¿a qué se refiere? Y me da una explicación que amé: ‘A mí me gusta que en tu social media nunca posas ‘así’ (se ubica y saca la cola de lado y hace cara medio sexy y se ríe - espero se lo imaginen porque fue especular su explicación)- ‘a mi me gusta que tú eres linda y muestras tu cara no tu cola’”, le dijo el menor.

Al leer esto, más de un seguidor quedó derretido con las palabras y hasta confesaron estar de acuerdo con él.

La galería ya cuenta con más de 148 mil ‘me gustas’ y más de 1.400 comentarios.