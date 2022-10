Claudia Bahamón reveló la razón por la que se quitó las 'chichis': "Siempre fueron pequeñas"

Claudia Bahamón confesó en sus redes sociales las razones por las que decidió retirarse sus prótesis mamarias, al parecer, luego de que varios de sus seguidores le preguntaran; aclaró que no tuvo nada que ver con el síndrome de Asia, del que recientemente ha tenido síntomas aunque no ha sido diagnosticada.

La presentadora se sinceró e hizo énfasis en la lucha contra el cambio climático y el cuidado del planeta, según ella, decidió quitárselas "porque me amo y si desplastifico el planeta debo empezar por mi tempo más sagrado que es mi cuerpo”.

Al respecto, respondió a otra pregunta sobre si estaba en contra de las cirugías esteticas: “NUNCA!!!! fui feliz con mis tetas (aunque siempre fueron pequeñas) mientras las tuve! Me paro del lado de lo que me hace sentir bien y hoy este es el lado que me hace feliz!".

Según la presentadora, aunque tiene todos los síntomas del síndrome de Asia, la decisión de retirar los implantes no tuvo nada que ver con eso y se solidarizó con las mujeres que padecen la enfermedad.

“Tengo casi todos los sintomas pero nunca he sido diagnosticada y no fue la razón para retirarme mis implantes. Sin embargo lamento mucho lo que está pasando con esa enfermedad con miles de mujeres en el mundo y me alegra haberme quitado las mías ya!”, puntualizo.

Usuarios en redes sociales aplaudieron su decisión y le dejaron mensajes de admiración.

"La mejor influencer que puede haber...y no se da a notar como las otras", "Ella es la mejor", "Y muchas niñas, queriendo ponérselas", "Ella es hermosa con o sin esas tetas", son algunos de los comentarios en la publicación.

