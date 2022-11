Comediante de Sábados Felices confesó que fue víctima de la brujería

El humorista colombiano Juan Guillermo Zapata, más conocido como 'Carroloco' le confesó al programa de chismes 'La Red' que hace un tiempo fue víctima de lo que muchos llamarían brujería o hechicería.

Todo comenzó cuando el hombre empezó a notar que su estado de ánimo mantenía 'por el piso', sin explicación alguna.

“Yo empecé a vivir momentos de tristeza, de angustia, de desespero, como que no me hallaba en ningún lado”, manifestó.

De acuerdo al relato del humorista, muchas personas empezaron a notar su cambio y le preguntaban si quizá le habían hecho algo lo cual sembró una duda en él. Posteriormente, 'Carroloco' dice que empezó a sentir como si algo le saltara dentro de su estómago.

Por dicha razón un día decidió ir a la iglesia donde un padre lo ayudó al notar que algo en él no andaba bien.

“El padre salió con el santísimo y se lo ponía a todas las personas, cuando llegó a mí me lo puso de frente y el estómago comenzó a brincarme. Él se quedó mirándome y se notó extrañado, me dio los aceites sacramentales, con agua bendita y sal exorcizada. Yo me tomaba eso en las noches para dormir”.

Sin embargo un día sucedió algo que lo llevó a convencerse que definitivamente la brujería existía y que él había sido víctima de ella.

"Un día me acosté a ver televisión y el estómago me brincaba constantemente, mis hijos y mi esposa se preocuparon y llamaron al sacerdote para hacer algo. Él les dijo que me echaran los aceites y me lo aplicaran en la frente, el pecho y el ombligo, cuando llegaron a la última parte mi hija me insertó su dedo ahí y yo sentía como una vela caliente, empezaron a jalar y sacaron un mechón de pelo enrollado en un animalito que parecía un grillo”, puntualizó.

