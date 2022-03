Hace unos meses todos fuimos testigos del drama al que se enfrentó la creadora de contenido Natalia Segura, más conocida como 'la segura' , la cual se suma a la lista de victimas de los biopolímeros, los cuales ella se hizo inyectar en los glúteos, con el fin de aumentar su tamaño.

Recordemos que todo comenzó con una serie de dolores de espalda que aquejaban a la influencer , los cuales con el tiempo se fueron volviendo insoportables por lo que tuvo que acudir a diferentes especialistas de carácter urgente. Luego de que se conociera el motivo del malestar, Natalia tuvo que enfrentarse a varios procedimientos para extraer los biopolímeros y desde entonces no había vuelto a aparecer en sus redes sociales.

Así que a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, 'la segura' reapareció para mostrarle a todos sus seguidores cómo quedó el tamaño de su cola y así mismo hablar de su proceso de recuperación. En el video se ve a la joven usando una sudadera color negro y una camiseta blanca 'oversize'.

"Me veo muy chistosita. Como pueden ver todavía tengo apósitos. La apariencia de mi c***to aplastadito es lo que menos me importa, en realidad estoy cómoda con eso en el momento, lo que más me importa en realidad es la salud. Haga de cuenta que pasó un tsunami por la vida de la Segura en todo el sentido de la palabra”, dijo la segura

De igual manera, contó que los dolores que la aquejaban lo han desaparecido del todo debido a que el biopolímero se le incrustó muy adentro y hay zonas a las que los cirujanos no lograron llegar.