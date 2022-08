“Como soy de bruto”: Andrés Cepeda frente a respuesta que le dio una niña en 'La Voz Kids'

Andrés Cepeda es uno de los jurados de ‘La Voz Kids’ y quien en uno de los recientes capítulos pasó un bochornoso momento luego de que una participante le diera una concreta respuesta.

Tras presentarse en el diamante, Elena, quien no logró que los entrenadores giraran su silla para entrar al concurso, sí causo gran ternura y enamoró con su audacia.

Pues Andrés Cepeda hizo una pregunta luego de que la pequeña comenzará a contar detalles de sus gustos y pasiones, aparte del canto; la niña no dudó en decir que le gustaba mucho la película de ‘Mulán en persona’.

Justo cuando Elena afirmó su gusto por dicha película, Cepeda no lo pensó dos veces para preguntarle si se sabía algunas de las canciones de la producción, a lo que la pequeña no dudo en responder que no.

Seguido la niña le dijo a Cepeda que en la película no había canciones. De inmediato el jurado Andrés Cepeda llevó su mano a la cabeza, haciendo que el público presente en la audición a ciegas comenzará a reírse.

“Claro, como soy de bruto”, dijo Cepeda ante la respuesta de Elena. Además, la pequeña manifestó que debido a la película le llamó la atención los movimientos que los personajes hacían, por lo que se encontraba tomando clases de defensa personal.

Luego Kany García le pidió que le hiciera una demostración de algún movimiento de defensa personal, a lo que Elena accedió a mostrar una patada coreana, seguido le dijo que como sería una escapada, a lo que Andrés se levantó para ser voluntario.

Elena le pidió al jurado que la tomara de su muñeca para hacer la demostración de una llave, luego ella hizo una maniobra con su mano para soltarse del entrenador y con un par de tiernos puños causo aplausos y admiración.

