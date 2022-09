¡Completamente enamorado! Maluma se bajó del escenario y sorprendió a su novia con tremendo beso

El cantante colombiano de reguetón Juan Luis Londoño, más conocido en la industtria musical como 'Maluma', ha tenido un 2022 cargado de éxito en el campo profesional, pues además de que su música figura en las playlist más importantes de las diferentes plataformas digitales, el artista se ha dado el gusto de incursionar en otros campos como en el de los negocios, la moda, y hasta el cine, donde protagonizó una película junto a la hermosísima y talentosa Jlo.

Sin embargo, la vida parece sonreírle a 'Papi Juancho' en todos losámbitos, pues todo parece indicar que su corazón está contento. Asi lo demostró en el impresionante show que realizó en el mes de Mayo, en el estadio Atanasio de Girardot, ubicado en Medellín, su ciudad natal, donde le dedicó a unas emotivas palabras a su pareja sentimental actual, Susana Gómez, una joven que es arquitecta de profesión, con quien Maluma compartía una bonita amistad hace varios años.

Y es que al parecer 'Maluma' está muy enamorado, pues aunque con esta relación ha sido muy hermético a diferencia de lo que fue con Natalia Barulich, el intérprete de 'Hawai' ha tenido algunos detalles contundentes en público, para demostrarle a su novia lo mucho que la quiere.

El último ocurrió en la última entrega de los premios Billboard, donde, luego de terminar su presentación, se bajó el escenario y se dirigió directamente hacia donde estaba su novia, para darle tremendo beso que quedó registrado en el video de trasmisión del evento.

Cabe resaltar que el hecho ha generado todo tipo de reacciones por parte de sus seguidoras, quienes añorarían estar en el lugar de Susana Gómez.

"Dios por qué no me pasan estas cosas a mi con un papacito tan bello😍😍😍😍", "ya me lo quitaron 😔 tan bello mi Juancho", "Q lindo mueroo de amor 💜💜", "Un hombre que me bese así delante de todos aunque me deje después es mucho!!😍❤️".

