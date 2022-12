Con la ayuda de una órtesis, Daniella Álvarez da sus primeros pasos

Luego de haber perdido su pie izquierdo, debido a una isquemia, Daniella Álvarez mostró en Instagram cómo da sus primeros pasos luego de la cirugía en la que le amputaron la extremidad.

La exseñorita Colombia explicó a sus seguidores cómo está caminando gracias a una órtesis puesta en su pie derecho, el cual todavía tiene isquemia y padece insensibilidad.

Daniella escribió en el video: "Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños”.

Para tener mucha más firmeza, aquella prótesis que le permite a su otro pie apoyarse se coloca en un zapato.

La exreina se ve muy feliz y alentada en la grabación. También se puede observar que utiliza un caminador y es ayudada por los enfermeros del hospital.

Cabe resaltar que el pasado 13 de junio la reina fue operada debido a una complicada intervención quirúrgica la cual consistía en eliminar una masa en su zona abdominal que estaba muy cerca de la arteria aorta.

Esta arteria había sufrido consecuencias por culpa de dicho tumor y fue por esta razón que perdió su pie.

El video ya cuenta con más de 1,4 millones de reproducciones y 32.2 mil comentarios en los cuales aplauden y alientan a Daniela a seguir adelante.