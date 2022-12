Con prueba de ADN, Luis Alberto Posada se enteró que no es PADRE de una de sus hijas

El cantante de música popular Luis Alberto Posada le contó en exclusiva a La Red cómo se enteró que una de sus hijas no era suya.

El artista sostuvo un romance con una mujer que conoció en uno de sus conciertos, salieron varias veces y relató que ella resultó embarazada después de una noche de pasión.

Publicidad

"Siempre le creí porque ella lo decía muy segura, pero a la niña yo no le encontraba ningún parecido a mí", indicó Posada.

Te puede interesar: ¡En hora buena! El Congreso de la República condecoró a Luis Alberto Posada

Durante ocho años el artista respondió a sus deberes como padre y hasta le dio su apellido a la niña. Sin embargo, la duda lo embargaba y decidió someterse a una prueba de ADN.

"Me enteré que no era mi hija y entonces corté radicalmente la relación con ella. Ella me buscaba a ver si le seguía colaborando, pero no era lo debido", aclaró.

Publicidad

La mujer que se involucró con Luis Alberto Posada también dio sus declaraciones y según Posada, "le ha dicho a varios allegados que es un padre irresponsable", indicó.

Ahora el artista quiere limpiar su nombre, pues la niña ya no lleva su apellido y considera que "no tiene ningún tipo de responsabilidad".

Publicidad

Vea la entrevista completa