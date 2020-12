Con un crudo mensaje, Eva Rey confesó que pensó en abortar a sus 42 años

Eva Rey usó su cuenta de Instagram para contar a sus seguidores que está embarazada. Sin embargo, se sinceró con respecto al hecho de convertirse en madre, pues en lo que lleva de vida nunca había querido tener hijos.

Con una foto de su panza ya crecida, Eva Rey escribió un largo mensaje que dividió en dos partes. La primera para explicar por qué estaba decidida a abortar a sus 42 años y la segunda en la que cuenta cómo cambió de opinión y se alegra de haberlo hecho:

“Sí. Pensé en abortar. De hecho hubo un momento donde esa era la única opción posible en mi cabeza… Tengo 42. Mi relación dura casi lo mismo que mi embarazo. En mis dos relaciones largas anteriores la ecuación mamá nunca tuvo cabida y de pronto... conozco a alguien q entra en mi vida como un huracán y... a las pocas semanas descubrimos que estamos embarazados…”, inició el mensaje.

“Caos, lloros, negación, estrés, aborto? No aborto? Claro que aborto. Nunca he querido ser madre. Qué pereza encargarse de un ser vivo. Es que por seres vivos en mi casa no tengo ni plantas. Decidido. Aborto. No quiero hijos. Ni responsabilidades. Soy libre. Siempre lo he sido. Y quiero seguir siéndolo…”, continuó.

Publicidad



Aunque tenía bastantes motivos para decidir no ser madre, otros la impulsaron y motivaron a seguir adelante con su embarazo:

“Pero... tras días de angustia, de noches sin dormir y de días de no querer levantarme de la cama ni hablar con nadie... decido no abortar. Y ahí está Lía... y estoy feliz. He decidido ser mamá…”, manifestó Eva Rey.

“Hoy Lía ya está en mi vida. Yo lo decidí. Pero Quizás en otro momento, con otro papá y en otras circunstancias no hubiera sido así... y tengo todo el derecho a vivir en un mundo donde el aborto sea legal y a que no me juzguen por decidir…”, complementó la presentadora.

Aun así, y tras dar sus razones, Eva Rey alzó la voz por aquellas mujeres que han quedado embarazadas sin quererlo o sin buscarlo, “porque en una sociedad donde el tema aborto es tabú y donde además no es legal excepto en 3 supuestos... rompo esta lanza por la valentía de las que deciden no tenerlo y también por aquellas que, como yo, al final, decidimos seguir adelante pero nunca ocultamos la realidad de nuestros pensamientos, ni fingimos una alegría que no sentimos al enterarnos de nuestro estado”.