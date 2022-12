Con zoom en video, Paola Jara respondió a los que preguntan qué se HIZO en la boca

Todos los famosos están expuestos a todo tipo de comentarios, tanto buenos como malos. Y todo esto ha aumentado con las redes sociales.

Una de las que ha pasado por ello es Paola Jara, pues en sus perfiles la halagan, pero también la critican todo el tiempo.

Por un video que publicó en las historias dio a entender que ha recibido muchos mensajes en los que la critican por verse cansada, por tener la nariz operada e incluso hay quienes aseguran que se hizo algo para aumentar los labios.

Cansada de todo lo anterior, cogió el celular y se grabó enfocando la boca, aclarando que los tiene igual que antes.

“Besito pa’ los criticones. Sin filtros y en mi cara no me estoy haciendo nada. Tengo mi nariz operada y qué, ¿eso en qué les afecta? Y sí, tengo los ojos de cansada, pues es normal, no soy un robot. De resto, mi boca es natural y no tengo nada en mi cara. Vivan y dejen vivir”, escribió.

Paola Jara responde a las críticas pic.twitter.com/Cka2YhRJ3U — Qué tal esto (@CorreDile) September 21, 2019

