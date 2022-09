¡Confirmado! Rihanna vuelve a los escenarios para cantar en el Super Bowl

La sospecha de muchos fue confirmada. Luego un considerable tiempo de estar alejada de los escenarios, la cantante proveniente de Barbados, Rihanna, volverá a pisar los escenarios, para dar un show, que si bien, deberá marcar un precedente, pues no se trata de un evento cualquiera; 'Riri' como le dicen todos sus fanáticos de cariño, tendrá la gran responsabilidad de realizar el espectáculo de medio tiempo de uno de los eventos más importantes, e imponentes del deporte: el Super Bowl.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Instagram de la intérprete, quien publicó una imagen de una mano sosteniendo un balón de fútbol americano con la marca de la NFL; lo cual generó mucha emoción en todos sus seguidores, pues se podría decir que 'RiRi' ha tenido su carrera en 'standby' desde el 2016, ya que desde entonces no ha lanzado música nueva, ni tampoco se ha presentado en ninguna parte.

Además muchos pensaron que el regreso de la super estrella, tardaría un poco más, ya que apenas hace unos meses se estrenó como madre.

Por otra parte, cabe resaltar que esta no es la primera vez que de este magno evento deportivo habían contactado a Rihanna. En el 2018, a la interprete de 'Please don't stop de music', la convocaron, sin embargo esta se negó afirmando que ella no podría ser una "vendida".

Pero... ¿por qué dijo esto? bueno, pues porque ella no estaba de acuerdo con la sanción que se le impuso a algunos jugadores hace un tiempo, cuando se arrodillaron mientras sonaba el himno de los Estados Unidos, como una manera de protestar por los abusos policiales contra la comunidad negra.

Sin embargo, todo parece apuntar a que algunos ajustes que realizó la organización encargada del Super Bowl, la llevaron a cambiar de opinión.

