Conmovedor mensaje de Jhonny Rivera a Andy por su cumpleaños: "Gracias por no tirar la toalla"

Jhonny Rivera y Andy Rivera son dos de los artistas más queridos que hay en el país y quienes son muy relajados para compartir en sus redes sociales aspectos de sus vidas personales y laborales.

Con motivo del cumpleaños número 28 de Andy, el interprete de 'Cómo le explico' le dedicó unas conmovedoras palabras a su hijo agradeciéndole principalmente por no tirar la toalla en los momentos más difíciles.

Jhonny Rivera comenzó escribiendo: "Hijo mil gracias por absolutamente todo , pero sobretodo por no tirar la toalla cuando sabes que tirarla es tu única opción, cuando luchas te das cuanta que detrás de esa lucha habían cosas maravillosas, y no hablo de fama ni dinero, porque la adversidad nos enseñan que no es lo más importante, tener el amor de la familia y encontrar paz , es respirar felicidad".

Finalizó deseándole un gran día: "te amo guerrerito incansable, disfruta este día como más te guste, y por favor has un resumen de todo lo que has logrado en estos años, maravilloso verdad? Feliz cumpleaños @andyrivera te amo con mi vidaaaaaa🥰".

La publicación fue acompañada de un video en el que se les ve juntos disfrutando en diferentes momentos de su vida demostrando en cada uno de ellos la complicidad que hay entre padre e hijo y la confianza que se tienen.

Este mensaje obvio recibió cientos de comentarios de los internautas pero el que no podía faltar era el del propio Andy Rivera quien le recordó una vez más a su papá lo mucho que lo ama.

En un comentario el artista escribió: "Te amo pa, eres el mejor y sabes q te admiro más q a nadie. Gracias por siempre estar ahí. ❤️ gracias por estar tan cerca este año q ha sido tan retador".

