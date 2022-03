Luego del pleito que se generó hace menos de un año entre el cantante de reguetón Rene Pérez, más conocido como ' Residente ' y el colombiano J Balvin , el cantante boricua se ha pronunciado en varias oportunidades con críticas que relacionan a Balvin y en las que, incluso, algunos aseguran que demuestra el poco respeto que le tiene como artista; pues ha señalado en diferentes ocasiones que Jose solo es un 'títere' de la industria al que solo le importa hacer negocio.

Por lo tanto, a René muchos lo han etiquetado como un 'resentido' al que le cuesta alegrarse por el éxito de los demás.

Sin embargo, en una entrevista que el puertorriqueño tuvo con 'Molusco Tv', el cantante aprovechó para halagar a otros artistas de la industria como por ejemplo: Bad Bunny a quien asegura que J Balvin le tiene envidia.

"Balvin no se siente contento con verlo triunfar, no está contento con los triunfos de Benito, estoy seguro, ese cabrón le envidia enorme", le dijo el boricua a Molusco.

El cantante también aclaró que su 'bronca' con Balvin se debe a su falta de palabra; pues luego de la primera tiradera que él le hizo, cuando comparó su trabajo con 'hot dogs', habían acordado que todo quedaría ahí. Sin embargo, a Balvin no le importó y aprovechó el golpe para hacer negocio y sacó una línea de productos con 'hot dogs'. Durante la entrevista, René agregó que el artista colombiano es un "falso" (...) que está muy lejos de ser un "genio".

Desde tales declaraciones, Bad Bunny no se ha pronunciado, ni ha tomado partido de nada, pues es muy probable que se encuentre entre la espada y la pared, pues el artista es amigo de ambos cantantes. Con J balvin, ha colaborado varias veces y aunque con René aún no se le ha presentado la oportunidad de grabar, han compartido escenario varias veces y se puede deducir que tiene una buena relación pues en diferentes ocasiones, 'Residente' ha hablado muy bien de él, y esta entrevista no fue la excepción.

"Sus números van acorde con los de sus boletos, él lleva varios años haciendo historia y no va a llegar nadie más en mil años luz, o en esta época" anotó el cantante, haciendo referencia a al trabajo de 'el conejo malo'.