Contundente respuesta de 'La Jesuu' a Yina Calderón por criticarla

Luego de que Yina Calderón criticara a través de un video el procedimiento estético que 'La Jesuu' se realizó hace unos días en sus labios; la influenciadora Valentina Ruiz reaccionó y no se quedó callada, por lo que le envió una contundente respuesta la cual publicó en sus redes sociales.

'La jesuu', quien cuenta con alrededor de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram , invitó a Yina Calderón a informarse primero y después si emitir juicios.

“Yo a esto lo llamo querer llamar la atención de la mala manera porque todas las personas que se han sometido a un procedimiento con ácido hialurónico sabe perfectamente que el proceso desinflamatorio es de 1 a 3 días, mientras el ácido se acomoda”.

Así mismo. la influenciadora quien también dijo en su mensaje que Yina hablaba 'incoherencias', insinuó que esto sería una estrategia de la controversial mujer para vender sus productos 'indirectamente' a trav´es de ella.

“Siento que solitíca se está declarando una persona deficiente, que para brillar necesita apagar a otros. Yo nunca me he realizado ni una cirugía en mi rosto, solo ácido hialurónico en los labios, la nariz y me encanta como me veo. ¿Usted cuántas cirugías se ha hecho y yo cuántas veces he salido a hablar de sus cirugías? Eso demuestra que la única espectadora es usted”, anotó 'la jesuu'

Para finalizar, la creadora de contenido le hizo una invitación Yina Calderón para que reflexione, busque ayuda y no dañe la autoestima de los demás hablando sobre su aspecto físico, sin tener ninguna autoridad o derecho de hacerlo.