"Cosita tan bien hecha", le dicen a Manuela Gómez por foto usando body muy ajustado

Manuela Gómez es una de las mujeres más seguidas en las redes sociales y a quien le gusta tener un contacto con sus fans, publicando algunas fotos y videos que en varias oportunidades dejan sin aliento a más de uno.

Hace poco, la exprotagonista de novela, compartió en su cuenta personal de Instagram , en la que la siguen más de 2 millones de personas, una foto que dejó poco a la imaginación.

Publicidad

Allí se puede ver a Manuela Gómez en lo que parece ser su casa y parada de perfil se toma una foto frente a un espejo, usando un body muy ajustado de color negro, dejando ver la enorme cola que tiene, aspecto que dio mucho de que hablar y la llenaron de halagos. Junto a su posteo ella escribió: "La esencia si puede cambiar🤩".

Como era de esperarse, su foto se viralizó y hasta el momento tiene más de 45 mil me gusta y miles de comentarios como: "Dios mío hasta los pies lindos 😍", "La esencia manuela no cambia...es ella la q nos define como seres únicos he irrepetibles!!!pero igual estas hermosa...", "Manu no se porque tú no te aceptas como eres si yo te veo divina, de verdad que me parece hermosa tal cual eres 😘", y muchos más.