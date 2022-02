Creyó que estaba en Suiza, le dicen a hija de Natalia París tras ser víctima de 'raponazo' en Bogotá

Mariana Correa, hija de la modelo y DJ Natalia París , compartió a través de su cuenta de Instagram un video en el que es víctima de robo; según las imágenes un hombre que se movilizaba en moto le 'rapó' el celular.

“Me robaron, pero logré recuperar el celular en la 122. Tengan mucho cuidado y no anden como yo con el celular en la mano porque la ciudad está un peligro”, expresó la hija de Natalia París.

La joven denunció que el hecho ocurrió en la ciudad de Bogotá, sin embargo, agregó que logró recuperar el celular gracias a la ayuda de varios transeúntes que presenciaron el robo.

"Grité párenlo, entonces unas personas super queridas le tiraron a la moto un cartel de metal y el man por no dejarse caer botó el celular. (...) Tengan cuidado, no sean tan huevas como yo", agregó.

Pese al susto de la joven de 21 años, internautas no pasaron por alto su descuido y hasta se burlaron de la situación.

"Creyó que estaba en suiza", ¡"Ay no! Es mejor no dar papaya", "los ladrones están al acecho", "manita dio papaya, es Bogotá no Europa", "qué linda como la mami, pero igual que peligro esa gente mata por cualquier cosa", son algunos de los comentarios de la publicación.