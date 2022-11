Cristina Hurtado hace sensual baile con diminuta falda; siempre glamurosa

Cristina Hurtado una vez más vuelve a dar de que hablar en las redes sociales y en esta oportunidad por un sensual baile que se animó a publicar en su cuenta personal de Instagram.

Y es que la presentadora decidió realizar el famoso challenge “Punto 40”, con la canción de Rauw Alejandro y Baby Rasta.

Para grabar el video, Cristina Hurtado decidió usar un arriesgado atuendo, pues tenía puesta una falta short demasiado pequeña, un saco del mismo material. Así mismo, el outfit lo acompañó de unos tacones dorados que hacía juego perfecto con algunos detalles que tenía el blazer en los hombros.

Con esta filmación la presentadora dejó asombrado a más de un internauta, pues se le ve un espectacular cuerpo luego de tener 3 hijos y varios le dijeron que parecía de 25. Así mismo, felicitaron a Josse Narvaez, su esposo, por hacerla tan feliz y tener tan buena mano.

El posteo de Cristina ya cuenta con más de 160 mil reproducciones y miles de comentarios como: "Con razón Narváez la escogió como esposa y como madre, ella es perfecta. 🔥", "Ella siempre tan hermosa no pierde ni el glamur ni la sencillez", "Divina y en esos tacones,muy tesa,la massssss😍😍😍😍", "Soy mujer hetero y me atrevo a decir q mujerón tan hermosa, divina y sencilla se le quiere mucho Cris 🥰", "Que bella criz a ti no te pasan los años estás muy bonita mujer", son algunas de las opiniones de sus seguidores.

Por otro lado, recordemos que hace poco la presentadora compartió en su canal de YouTube cómo es el cuarto de su bebé.

La decoración fue algo sencilla pero cautivadora, pues en las paredes pintaron algunas montañas y a petición de sus hijos mayores y su esposo Josse, pusieron algunos globos y aviones.

