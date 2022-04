Critican a La Liendra por presumir la lujosa camioneta que se va a comprar

La Liendra es uno de los creadores de contenidos más reconocidos que hay en el país y en sus redes sociales suele compartir todo tipo de contenidos para alegrarle el día a sus millones de fans.

Para nadie es un secreto que el joven gana mucha plata cada día y por eso no escatima en gastos al momento de comprarse algo o regalarle un detalle a su novia Dani Duke .

Hace poco, el creador de contenidos dio de que hablar al compartir en su cuenta personal de Instagram , en la que tiene más de 6 millones de seguidores, un video en sus historias en el que le muestra a sus fans la nueva camioneta que se va a comprar.

Allí se le escucha decir: "Liendritas ya decidí que carro comprarme, me voy a comprar esta bebé, esta Mercedes, me encanta, buen precio, increíble, me gusta, pero llega dentro de cuatro meses. Es mejor uno tener lo que uno quiere y esperar que comprarse algo de afán...".

La filmación fue rescatada por la cuenta de chismes rastreandofamosos y allí miles de internautas lo han criticado por presumir sus lujosas compras: "la vaina no es los envidiosos, la vaina es que ya aburren de tanto presumir en vez de hacer contenido real", "Fuera estudiado más, mejor.", "Para el supuesto penhouse fue lo mismo y hasta el son de hoy no le he vuelto a ver 😂", "La camioneta es hermosa 😍 al que no le luce es al dueño 😂", y muchos más.