Critican a Lina Tejeiro por decir que "escuchar el llanto de niños es un método anticonceptivo"

Lina Tejeiro fue criticada luego de decir a través de sus redes sociales que escuchar el llanto de los niños era para ella como un método anticonceptivo.

Recientemente, la actriz viajó en un avión rumbo a Miami , Estados Unidos , y tal parece que fue uno de los peores viajes de su vida, pues dejo en evidencia el incómodo momento que tuvo que pasar luego de escuchar a niños llorando.

“Estar en un avión y escuchar a los niños llorar, gritar y no hacerle caso a sus padres es un anticonceptivo eficaz”, dijo.

Tras la publicación, cientos de internautas no pararon de criticarla e incluso insultarla, según dijeron, pues si bien respetan que la mujer no quiera ser mamá, no entienden porque criticar la difícil tarea de otros que si decidieron tener hijos.

Asimismo, otros dijeron que no entienden como un ser humano es capaz de decir eso, cuando ella también fue niña y obviamente hija.

Cansada de las críticas, Lina Tejeiro decidió pronunciarse y aclarar que ella no estaba juzgando a nadie, simplemente afirmó que no le gustaban los niños y momentos como ese en el avión se lo confirmaban. Sin embargo, expuso que no querer tener hijos no debería considerarse como algo malo.

“Mamitas y papitos, yo no estoy diciendo nada malo, ni estoy juzgando a nadie. […] Yo solo digo que ver ese tipo de situaciones me hace pensar en que no quiero tener hijos y, que no quiera tener hijos, no está mal. Bajen las armas”, manifestó.

Después de la aclaración, varios usuarios defendieron a la actriz, ya que ser mamá o papá es una decisión que debe ser respetable y si a ella no le gustan los niños debido a sus comportamientos, entre otras cosas, es entendible, pues cada quien tiene derecho a vivir su vida como quiere.