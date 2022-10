El cantante Camilo Echeverry se ha convertido en uno de los cantantes más sobresalientes del ecosistema musical, y por si fuera poco podría decirse que figura como uno de los personajes más influyentes de la cultura pop actual.

Su look particular pero original, su personalidad genuina, su historia de vida, y el amor que siente por el arte, han generado que el artista se catapulte en los corazones de cientos de fanáticos de todo el mundo, que enloquecen cada vez que tienen la oportunidad de asistir a cada uno de los shows del artista, quien este año inició con su gira "De adentro pa' fuera" la cual ha logrado hacer 'sold out' en varias fechas.

Y es que a sus 28 años, Camilo tiene la gran capacidad de mover masas. La evidencia quedó en el concierto que realizó este fin de semana en España, exactamente en la reconocida 'Puerta de Alcalá' donde cientos de personas obligaron a las autoridades a que restringieran el paso en un punto, pues de descontrolarse la situación podía resultar muy peligroso.

Ante tanto éxito y reconocimiento del cantante, muchos han llegado a preguntarse cuánto cobra el colombiano por un concierto. La respuesta la reveló el periódico mexicano 'El Heraldo México', que señaló que un espectáculo del intérprete de "vida de rico" podría costar alrededor de 300 mil dólares lo cual en pesos colombianos equivaldría a casi 1400 millones.

Cabe resaltar que dicha cifra no ha sido ni confirmada, ni desmentida por el cantante ni por ningún integrante de su equipo.

